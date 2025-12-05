В Раде объяснили повышение выплат желанием ездить не на «Запорожце»

Депутаты Верховной Рады не должны ездить на «Запорожцах» и быть бедными. Так повышение выплат объяснил парламентарий Анатолий Бурмич, передает «УНИАН».

«Мы должны показать, что у нас достаточно денег, чтобы содержать водителя; ездить не на "Запорожце", а на нормальной машине, потому что это лицо», — заявил украинский депутат.

По его словам, таким образом депутаты Рады не будут лоббистами, а станут независимыми политиками.

Ранее стало известно, что депутаты Рады подняли свою месячную выплату до четырех окладов. В частности, в документе есть пункт о возмещении парламентариям расходов, «связанных с исполнением депутатских полномочий, в размере трех месячных заработных плат».