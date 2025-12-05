Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:02, 5 декабря 2025Бывший СССР

В Раде объяснили повышение выплат желанием ездить не на «Запорожце»

Нардеп Бурмич: Депутаты Рады не должны ездить на «Запорожцах»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал «УНИАН»

Депутаты Верховной Рады не должны ездить на «Запорожцах» и быть бедными. Так повышение выплат объяснил парламентарий Анатолий Бурмич, передает «УНИАН».

«Мы должны показать, что у нас достаточно денег, чтобы содержать водителя; ездить не на "Запорожце", а на нормальной машине, потому что это лицо», — заявил украинский депутат.

По его словам, таким образом депутаты Рады не будут лоббистами, а станут независимыми политиками.

Ранее стало известно, что депутаты Рады подняли свою месячную выплату до четырех окладов. В частности, в документе есть пункт о возмещении парламентариям расходов, «связанных с исполнением депутатских полномочий, в размере трех месячных заработных плат».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США восстановят превосходство». Белый дом опубликовал новую стратегию безопасности. Что в ней сказано о борьбе с Россией?

    В США российского «Терминатора» раскритиковали тремя словами

    В Раде объяснили повышение выплат желанием ездить не на «Запорожце»

    В России предрекли увеличение турпотока в Индию на треть

    ГАИ ответила на информацию об ужесточении требований к регистрации автомобилей

    Описаны секреты четырех могущественных кланов

    Россиян предупредили о наказании за покупку живой елки

    Россияне полюбили сонный туризм

    Гвинет Пэлтроу указала на недостаток во внешности Тимоти Шаламе и оконфузилась

    Раскрыты подробности об организаторе схемы обмана певицы Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok