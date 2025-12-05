В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с опасным заболеванием в мире

Биолог Агафонов: В мире есть единичные случаи заражения гонконгским гриппом

Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с новой подгруппой гриппа А (H3N2), на данный момент в мире наблюдаются единичные случаи заражения. О заболеваемости гонконгским гриппом «Ленте.ру» рассказал генеральный директор ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Агафонов.

«Сотрудничающий центр ВОЗ по гриппу, функционирующий на базе ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, в постоянном режиме мониторирует заболеваемость гриппом и следит за появлением новых вариантов вирусов гриппа А и В», — сказал специалист.

Он пояснил, что с момента появления первых штаммов подгруппы K (гонконгского гриппа — прим. «Ленты.ру») «Вектор» отслеживает его распространение и изменение свойств.

«Специалистами "Вектора" были зарегистрированы различия в структурах генома и антигенома в составе штаммов вируса гриппа субклады К и штаммов, рекомендованных для использования в вакцинах на сезон 2025-2026. Проведенные на животных и специальных культурах клеток эксперименты показали, что сыворотки вакцинированных в сезон 2025-2026 года людей имеют защитные уровни антител, позволяющие говорить об эффективности используемых в Российской Федерации вакцин и оценить ее примерно в 80 процентов», — рассказал Агафонов.

На данный момент, по его словам, наблюдаются единичные случаи заболевания гонконгским гриппом. При этом тяжелых случаев течения болезни у зараженных после вакцинирования не зафиксировано.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что в России зафиксировали рост заболеваемости респираторными инфекциями, большинство случаев составляет гонконгский грипп. Вирус составил 80,9 процента от всех выделенных образцов. Наиболее активные вспышки обнаружили на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.