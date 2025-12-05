В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии вакцин на одно опасное заболевание

Роспотребнадзор: Вакцины от гриппа защищают при заражении гонконгским штаммом

Вакцины от гриппа дают защиту при заражении гонконгским штаммом. Об этом говорится в комментарии директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арега Тотоляна, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Он отметил, что вирусы гриппа А (H1N1) и гриппа В полностью соответствуют вакцинным штаммам. При этом гонконгский грипп — вирус A (H3N2), хоть и близок к ним, но отличается несколькими мутациями.

«По первым результатам изучения сывороток крови от привитых в текущем сезоне людей установлено наличие защитного титра антител, нейтрализующих циркулирующий штамм вируса гриппа A (H3N2) на 80-90 процентов, что говорит о достаточной эффективности и протективных свойствах вакцинных препаратов», — пояснил специалист.

Тотолян добавил, что вакцинация остается самой эффективной мерой профилактики. По его словам, привитые люди в наибольшей степени защищены от заражения гриппом и вероятных тяжелых последствий заболевания.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что в России зафиксировали рост заболеваемости респираторными инфекциями, большинство случаев составляет гонконгский грипп. Вирус составил 80,9 процента от всех выделенных образцов. Отмечается, что наиболее активные вспышки обнаружили на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.