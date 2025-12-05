Реклама

14:42, 5 декабря 2025Россия

В России оценили договороспособность Киева после одного решения на Украине

Джабаров: Решение Рады о русском языке демонстрирует договороспособность Киева
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Решение Верховной Рады о лишении русского языка защиты на Украине демонстрирует договороспособность Киева. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Владимир Джабаров в Telegram.

«Власти в Киеве продолжают будировать языковой вопрос. Это многое говорит вообще об их дееспособности, а также о договороспособности на мирных переговорах», — обозначил сенатор.

По его словам, большая часть молодежи и чиновников на Украине в обыденной жизни используют русский язык. Джабаров добавил, что ситуативные попытки украинизации страны принимались и ранее, но привели Украину к расколу.

«Спекуляции на языковом вопросе оказались фатальны для украинской государственности (...) После госпереворота в Киеве в 2014 году жители юга и востока бывшей УССР не согласились со стиранием их культурной памяти и языка. Крым, Донбасс и Новороссия уже вернулись на Родину», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада проголосовала за лишение русского языка защиты на Украине согласно положениям Европейской хартии как языка представителей национальных меньшинств. При этом закон о защите языков был распространен на урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский языки и идиш.

