Наука и техника
20:26, 5 декабря 2025

В зоне СВО скрестили «мотолыгу» с «Ноной-С»

В зоне СВО заметили тягач МТ-ЛБ с 120-миллиметровой пушкой
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские бойцы скрестили гусеничный тягач МТ-ЛБ, который также называют «мотолыгой», с артиллерийской установкой «Нона-С». На фотографии необычного гибрида в зоне СВО обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимке можно заметить МТ-ЛБ с башней от «Ноны-С», которая несет 120-миллиметровую пушку-гаубицу-миномет 2А51. Судя по фото, артиллерийскую установку смонтировали над транспортным отделением. Орудие с дальностью стрельбы до 12 километров позволяет вести огонь кумулятивными, осколочно-фугасными, термобарическими и управляемыми боеприпасами.

«Мотолыгу» также снабдили стандартной для зоны СВО защитой из решетчатых и резиновых экранов. Базовая МТ-ЛБ получила стальную броню толщиной до 14 миллиметров. Машина с двигателем мощностью 240 лошадиных сил развивает скорость более 60 километров в час по шоссе.

В октябре в зоне СВО заметили МТ-ЛБ с двумя блоками универсального минного заградителя УМЗ. Такая машина способна оперативно установить десятки мин на дальности до 120 метров.

    Обсудить
