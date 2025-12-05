Ваня Дмитриенко подорожал перед Новым годом

Ваня Дмитриенко повысил цены на выступления на два миллиона перед Новым годом

Популярный певец Ваня Дмитриенко повысил цены на свои выступления за последние два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, после своего первого стадионного концерта в Москве исполнитель поднял ценник на два миллиона рублей. До этого концерты Ивана на частных мероприятиях стоили пять миллионов, сейчас же стоимость выросла до семи миллионов.

Также известно, что Дмитриенко перед Новым годом востребован как артист: в декабре у него осталось всего две свободные даты. Сообщается, что за дополнительный гонорар певец готов исполнить песню «Силуэт» вместе со своей девушкой — актрисой Анной Пересильд.

Ранее стало известно, что популярный российский певец Ваня Дмитриенко поддержал звезду сериала «Слово пацана» и фильма «Алиса в Стране чудес» Анну Пересильд, признанную лучшей актрисой года, по мнению россиян.