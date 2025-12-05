«РВ»: ВС России создают угрозу Краматорску

Вооруженные силы (ВС) России увеличили активность на краматорском направлении и создали угрозу Краматорску. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Это связано с резким увеличением активности русских на участке в направлении Малиновки, где расстояние от Краматорска до линии боевого соприкосновения и так составляет около 16 километров, что в нынешних реалиях не так уж много, чтобы город в полной мере в ближайшей перспективе ощутил на себе все деструктивные процессы», — приводит канал слова бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.

Ранее стало известно о продолжении ожесточенных боевых столкновениях в поселке Ямполь. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

