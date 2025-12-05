Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:59, 5 декабря 2025Бывший СССР

Военкоры сообщили об угрозе Краматорску

«РВ»: ВС России создают угрозу Краматорску
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России увеличили активность на краматорском направлении и создали угрозу Краматорску. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Это связано с резким увеличением активности русских на участке в направлении Малиновки, где расстояние от Краматорска до линии боевого соприкосновения и так составляет около 16 километров, что в нынешних реалиях не так уж много, чтобы город в полной мере в ближайшей перспективе ощутил на себе все деструктивные процессы», — приводит канал слова бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.

Ранее стало известно о продолжении ожесточенных боевых столкновениях в поселке Ямполь. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лариса Долина пообещала вернуть 112 миллионов рублей покупательнице квартиры

    Стали известны результаты жеребьевки ЧМ-2026

    Долина объяснила долгое молчание после скандала с квартирой

    Путин завершил двухдневный визит в Индию

    Военкоры сообщили об угрозе Краматорску

    На Западе сделали мрачный прогноз о Зеленском

    Обманувший Долину мошенник представился ректором вуза

    Долина рассказала о слежке за своей семьей со стороны мошенников

    При обысках у Ермака нашли множество оккультных предметов

    Медведев предложил США отправить подлодки к берегам Франции после слов Макрона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok