17:28, 5 декабря 2025Забота о себе

Врач подсказал способы избавиться от боли в спине

Нейрохирург Тимонин посоветовал при болях в спине двигаться каждые 30-40 минут
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина

Фото: technomolly / Globallookpress.com

Нейрохирург Станислав Тимонин подсказал рабочие способы избавиться от боли в спине. Его советы приводит «Газета.Ru».

Тимонин отметил, что в большинстве случаев справиться с болью в спине можно без помощи врачей. Для этого достаточно изменить некоторые привычки. «Во-первых, настройте рабочее место по себе: монитор должен быть на уровне глаз. Спина опирается на спинку стула, поясница не провисает. Ноги стоят на полу, а не поджаты под стул. Плечи расслаблены, локти — примерно под прямым углом», — дал инструкцию врач.

Кроме того, он посоветовал каждые 30–40 минут прерывать работу на 1–2 минуты и двигаться. По его словам, можно пройтись, потянуться или размять плечи. Также врач посоветовал пару раз за день делать короткую зарядку, а два-три раза в неделю посещать занятия по йоге, пилатесу или бассейн.

Наконец, нейрохирург указал, что спина болит меньше, если высыпаться, отдыхать от гаджетов, не работать по ночам и контролировать стресс.

Ранее невролог Байбин Чэн назвал общительность общей чертой долгожителей, сохранивших молодость мозга. По его словам, коммуникация с другими людьми активирует сразу несколько областей мозга.

