Бывший СССР
09:42, 5 декабря 2025Бывший СССР

ВС России зачистили от ВСУ еще один город у Красноармейска

Кимаковский: ВС РФ выбили большую часть ВСУ из Родинского под Красноармейском
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России выбили большую часть Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Родинского под Красноармейском (украинское название — Покровск). Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Большая часть сил противника из Родинского выбита», — сообщил чиновник.

Кимаковский уточнил, что все еще остаются очаги сопротивления в городе. По его словам, их ликвидируют российские штурмовики при поддержке операторов дронов.

Ранее командир штурмового отряда ВС России Владимир Ходыкин сообщил, что российские бойцы зашли в тыл ВСУ в боях за Красноармейск, устроив хаос в их рядах.

