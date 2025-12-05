ВС России зачистили от ВСУ еще один город у Красноармейска

Кимаковский: ВС РФ выбили большую часть ВСУ из Родинского под Красноармейском

Вооруженные силы (ВС) России выбили большую часть Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Родинского под Красноармейском (украинское название — Покровск). Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Большая часть сил противника из Родинского выбита», — сообщил чиновник.

Кимаковский уточнил, что все еще остаются очаги сопротивления в городе. По его словам, их ликвидируют российские штурмовики при поддержке операторов дронов.

Ранее командир штурмового отряда ВС России Владимир Ходыкин сообщил, что российские бойцы зашли в тыл ВСУ в боях за Красноармейск, устроив хаос в их рядах.