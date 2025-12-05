Южная Корея разработает ракеты для KF-21

Южная Корея начала работу над ракетой «воздух-воздух» для истребителя KF-21

Южная Корея объявила о начале работ над отечественными ракетами класса «воздух-воздух» для нового истребителя KF-21 Boramae. Об этом пишет Defence Blog со ссылкой на заявление администрации программы оборонных закупок (DAPA).

Проект стоимостью около 296 миллионов долларов планируют завершить к 2032 году. Сеул намерен снизить зависимость от иностранных технологий и расширить номенклатуру экспортных вооружений.

Программу возглавит агентство оборонного развития. Считается, что над ракетой будут работать основные оборонные подрядчики страны, включая компании LIG Nex1 и Hanwha Aerospace.

«Оснащение KF-21 ракетой малой дальности отечественной разработки дополняет текущие усилия по снижению зависимости от американских и европейских ракетных технологий, таких как AIM-9X Sidewinder или IRIS-T, которые в настоящее время рассматриваются для интеграции в систему Boramae», — пишет издание.

В феврале 2024 года стало известно, что корейские самолеты T-50 и KF-21 получат ракеты Infra Red Imaging System Tail (IRIS-T). Korea Aerospace Industries и Diehl Defense подписали меморандум о взаимопонимании.