Экономика
10:55, 5 декабря 2025Экономика

России предложили резко увеличить госдолг

Платон Щукин
Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

По состоянию на 2025 год государственный долг России находится на слишком низком уровне, правительство могло бы безопасно увеличить его в пять раз, доведя до уровня 100 процентов от ВВП. К такому выводу пришли аналитики Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН, пишут «Ведомости».

Они использовали методику Международного валютного фонда (МВФ), которая учитывает многочисленные факторы, влияющие на долговую емкость государства. Такой подход позволяет установить, что для развитых стран безопасный размер госдолга находится на уровне ниже 124 процентов, а для развивающихся — ниже 76 процентов.

Россия относится к категории развивающихся стран, но для нее, полагают в ЦЭМИ, адекватным был бы госдолг в районе 90-100 процентов ВВП.

Как говорится в исследовании, такой результат говорит о незначительном использовании долгового потенциала и наличии одного из крупнейших фискальных резервов прочности среди больших экономик мира.

Автор исследования, директор ЦЭМИ РАН Альберт Бахтизин уверен, что правительство могло бы резко нарастить заимствования без каких-либо последствий. При этом он полагает, что в случае дальнейшего падения нефтяных доходов Минфину придется пойти по этому пути.

Между тем глава ведомства Антон Силуанов на этой неделе подчеркнул, что в настоящее время госдолг России достиг 15 процентов ВВП, и повышать его выше 20 процентов власти не планируют. Он указал, что с текущим уровнем ключевой ставки платежи по облигациям федерального займа и без того достаточно высоки.

Дополнительным преимуществом идеи значительного наращивания госдолга Бахтизин назвал недоступность внешних источников заимствования. Высокая доля внутренней задолженности делает долговую позицию страны более устойчивой, поскольку увеличивает возможности решения проблемы без объявления о дефолте.

Ранее аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) сообщили, что в России выросла угроза системного банковского кризиса из-за плохих долгов. По их оценкам, опасная ситуация может возникнуть во втором полугодии следующего года.

