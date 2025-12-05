Зеленский вывел Ермака из состава СНБО

Зеленский вывел Ермака из составов СНБО и Ставки верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский вывел экс-главу офиса украинского лидера Андрея Ермака из составов Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны и Ставки верховного главнокомандующего. Соответствующие документы появились на сайте Офиса президента.

Отмечается, что указы украинского лидера вступили в силу с момента опубликования.

Ранее народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что на приграничные контрольно-пропускные пункты Украины пришел запрет на выезд Андрея Ермака.

28 ноября стало известно, что Ермак подал в отставку с должности главы офиса президента Украины. За несколько часов до этого к нему с обысками пришли следователи Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.