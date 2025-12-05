Реклама

Мир
14:01, 5 декабря 2025Мир

Зеленского поставили перед судьбоносным выбором

Малинен: Зеленский должен уйти в отставку, иначе его ликвидируют
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку, иначе его могут ликвидировать, если он согласится на территориальные уступки в ходе мирных переговоров по урегулированию конфликта. С таким предупреждением выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте социальной сети X.

«Дело в том, что Зеленский должен уйти в отставку. Фашистские группировки, скорее всего, убьют его, если он попытается договориться о мире, который включит в себя большие территориальные потери», — написал эксперт.

Также профессор подчеркнул, что украинские власти слишком сильно «погрязли в коррупции».

Ранее Малинен заявил, что Европа будет уничтожена, если председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен не отстранят от власти в ближайшее время.

