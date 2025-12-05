Названы чаще всего покупающие жилье знаки зодиака

«М2»: Чаще всего жилье покупают Близнецы и Раки

Представители знака Близнецы чаще других покупают жилье. Влияние зодиакального знака на покупательскую способность россиян оценили в аналитическом центре «М2». Результаты исследования приводит «Газета.Ru».

Согласно статистике руководителя департамента клиентской поддержки экосистемы Юлии Колесниковой, Близнецы удерживают первенство в рейтинге третий год подряд. Доля этого знака зодиака в общей массе сделок с жильем составляет около 9 процентов. Такую активность Близнецов на рынке недвижимости аналитики объясняют высокой мобильностью представителей знака и их решительностью в неоднозначных ситуациях.

Второе место в рейтинге принадлежит Ракам. Этот знак рано озадачивается переездом и покупкой собственного жилья из-за свойственной Ракам семейственности. Раки остаются на лидерских позициях не первый год, равно как Львы и Тельцы. Львы чаще заключают сделки с недвижимостью благодаря природной амбициозности — такая большая цель, как покупка жилья, зажигает их, также представители этого знака заботятся о долгосрочной безопасности. Тельцам активность Львов не присуща, однако они обладают той же уверенностью. Подталкивает Тельцов приобрести жилье и характерное для них стремление к стабильности. Выбор делается медленно, однако, взявшись за дело, Тельцы доведут его до конца, подчеркивает Колесникова.

Следом в рейтинге компании идут Овны, Водолеи, Рыбы, Девы и Весы. Последние затягивают с покупкой из-за мнительности и желания взвесить все варианты. Стремление просчитать любой исход мешает сбыться планам и Девам. Рыбы, несмотря на свою эмоциональность и импульсивность, не часто меняют жилье.

Реже других покупают недвижимость Скорпион, Козерог и Стрелец. Покупка жилплощади, по мнению Колесниковой, расходится с представлением Стрельцов о свободе и независимости. Козерогам же мешает сверхрациональность — они долго сравнивают варианты и зачастую откладывают планы до тех пор, пока ситуация не улучшится. Скорпионы известны своей скрытностью, поэтому нередко затягивают с покупкой квартиры, если не видят в ней абсолютной выгоды для себя.

