Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:24, 5 декабря 2025Экономика

Названы чаще всего покупающие жилье знаки зодиака

«М2»: Чаще всего жилье покупают Близнецы и Раки
Виктория Клабукова

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

Представители знака Близнецы чаще других покупают жилье. Влияние зодиакального знака на покупательскую способность россиян оценили в аналитическом центре «М2». Результаты исследования приводит «Газета.Ru».

Согласно статистике руководителя департамента клиентской поддержки экосистемы Юлии Колесниковой, Близнецы удерживают первенство в рейтинге третий год подряд. Доля этого знака зодиака в общей массе сделок с жильем составляет около 9 процентов. Такую активность Близнецов на рынке недвижимости аналитики объясняют высокой мобильностью представителей знака и их решительностью в неоднозначных ситуациях.

Второе место в рейтинге принадлежит Ракам. Этот знак рано озадачивается переездом и покупкой собственного жилья из-за свойственной Ракам семейственности. Раки остаются на лидерских позициях не первый год, равно как Львы и Тельцы. Львы чаще заключают сделки с недвижимостью благодаря природной амбициозности — такая большая цель, как покупка жилья, зажигает их, также представители этого знака заботятся о долгосрочной безопасности. Тельцам активность Львов не присуща, однако они обладают той же уверенностью. Подталкивает Тельцов приобрести жилье и характерное для них стремление к стабильности. Выбор делается медленно, однако, взявшись за дело, Тельцы доведут его до конца, подчеркивает Колесникова.

Следом в рейтинге компании идут Овны, Водолеи, Рыбы, Девы и Весы. Последние затягивают с покупкой из-за мнительности и желания взвесить все варианты. Стремление просчитать любой исход мешает сбыться планам и Девам. Рыбы, несмотря на свою эмоциональность и импульсивность, не часто меняют жилье.

Реже других покупают недвижимость Скорпион, Козерог и Стрелец. Покупка жилплощади, по мнению Колесниковой, расходится с представлением Стрельцов о свободе и независимости. Козерогам же мешает сверхрациональность — они долго сравнивают варианты и зачастую откладывают планы до тех пор, пока ситуация не улучшится. Скорпионы известны своей скрытностью, поэтому нередко затягивают с покупкой квартиры, если не видят в ней абсолютной выгоды для себя.

Ранее стало известно, какие знаки зодиака чаще берут ипотеку. Самыми активными заявителями оказались Рыбы, Овны и Раки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ врезался в «Грозный-Сити», на нескольких этажах обрушился фасад. Что известно об атаке на Чечню?

    Долина рассказала о слежке мошенников

    В России отец 10 детей ушел в декрет

    Фантастический трюк Су-57 попал на видео

    Россияне стали чаще покупать один вид алкоголя

    Названы чаще всего покупающие жилье знаки зодиака

    Россиянин изрезал ножом отчима и вколол матери в плечо неизвестное вещество

    Пытавшим постояльцев рехаба в Подмосковье оказался украинец

    Бывшего российского мэра заподозрили в афере с деньгами участников СВО

    Страна НАТО решила сократить помощь Украине вдвое

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok