6 декабря в России отмечают День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД. В мире празднуют Всемирный день гаспачо. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 6 декабря 2025 года в России и в других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.
Праздники в России
День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России
6 декабря 1991 года было создано Бюро по контролю за незаконным оборотом наркотиков. С этого дня и отсчитывается история существования самостоятельной антинаркотической службы правоохранительных органов.
Праздники в мире
День рождения Санта Клауса
6 декабря в римско-католической церкви День чествуют святого Николая, который стал прообразом современного Санта Клауса.
По легенде, однажды Николай Чудотворец помог бедной семье, подкинув кошелек с деньгами в печную трубу. Подарок упал в чулок, который сушился на печи. Так на Западе появилась традиция класть рождественские подарки в носки и чулки, висящие над камином.
Всемирный день гаспачо
По одной из версий, название испанского супа произошло от мосарабского слова caspa, которое означало «остатки». Так как для приготовления гаспачо использовались остатки того, что было дома. В изначальный рецепт входили вода с уксусом, черствый хлеб, оливковое масло и чеснок. А вот помидоры в гаспачо стали добавлять лишь в начале XIX столетия.
Какие еще праздники отмечают в мире 6 декабря
- День рождения микроволновой печи;
- День Конституции в Испании;
- День прокуратуры в Казахстане;
- День независимости Финляндии.
Какой церковный праздник 6 декабря
День памяти великого князя Александра Невского
Александр Невский вошел в историю как выдающийся государственный деятель и полководец. В числе его многочисленных военных побед — Невская битва и Ледовое побоище. Однако Церковь почитает князя не только как защитника своих земель, но и как правителя, который приложил немало усилий для укрепления православия на Руси. За это в 1547 году его причислили к лику святых.
Какие еще церковные праздники отмечают 6 декабря
- Память святителя Амфилохия, епископа Иконийского;
- Память святого Митрофана, епископа Воронежского;
- Память преподобного Колумбана, игумена Люксейского;
- Память преподобномученика Серафима (Тьевара).
Приметы на 6 декабря
В народном календаре 6 декабря — Митрофанов день. На Руси в этот день устраивали гуляния: собирали со всех домов муку, пекли пироги, варили пиво и праздновали становление санного пути по снегу.
- Редкие облака на небе — к холодной, но ясной погоде.
- Если Месяц четкий и с острыми «рожками» — вся зима будет морозной.
- Под ногами громко скрипит снег — к потеплению.
Кто родился 6 декабря
Александр Балуев (67 лет)
Актер прославился после выхода фильма «Мусульманин». В числе других его работ — роли в картинах «Благословите женщину», «Изгнание», «Вызов», сериалах «Турецкий гамбит», «Гибель Империи», «Беспринципные» и многих других проектах.
Михаил Евдокимов (1957-2005)
Киноактер и постоянный участник телепередачи «Аншлаг» широко известен по ролям в картинах «Не валяй дурака» и «Не послать ли нам... гонца?». В апреле 2004 года Евдокимов занял пост губернатора Алтайского края, однако уже в августе 2005-го его жизнь трагически оборвалась в результате автомобильной аварии.
Кто еще родился 6 декабря
- Александр Введенский (1904-1941) — русский поэт и драматург, детский писатель;
- Петер Хандке (83 года) — австрийский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе;
- Садыр Жапаров (57 лет) — президент Кыргызской Республики.