6 декабря в России отмечают День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД. В мире празднуют Всемирный день гаспачо. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 6 декабря 2025 года в России и в других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

6 декабря 1991 года было создано Бюро по контролю за незаконным оборотом наркотиков. С этого дня и отсчитывается история существования самостоятельной антинаркотической службы правоохранительных органов.

Праздники в мире

День рождения Санта Клауса

6 декабря в римско-католической церкви День чествуют святого Николая, который стал прообразом современного Санта Клауса.

По легенде, однажды Николай Чудотворец помог бедной семье, подкинув кошелек с деньгами в печную трубу. Подарок упал в чулок, который сушился на печи. Так на Западе появилась традиция класть рождественские подарки в носки и чулки, висящие над камином.

Фото: Matthias Bein / Globallookpress.com

Всемирный день гаспачо

По одной из версий, название испанского супа произошло от мосарабского слова caspa, которое означало «остатки». Так как для приготовления гаспачо использовались остатки того, что было дома. В изначальный рецепт входили вода с уксусом, черствый хлеб, оливковое масло и чеснок. А вот помидоры в гаспачо стали добавлять лишь в начале XIX столетия.

Какие еще праздники отмечают в мире 6 декабря

День рождения микроволновой печи;

День Конституции в Испании;

День прокуратуры в Казахстане;

День независимости Финляндии.

Какой церковный праздник 6 декабря

День памяти великого князя Александра Невского

Александр Невский вошел в историю как выдающийся государственный деятель и полководец. В числе его многочисленных военных побед — Невская битва и Ледовое побоище. Однако Церковь почитает князя не только как защитника своих земель, но и как правителя, который приложил немало усилий для укрепления православия на Руси. За это в 1547 году его причислили к лику святых.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Какие еще церковные праздники отмечают 6 декабря

Память святителя Амфилохия, епископа Иконийского;

Память святого Митрофана, епископа Воронежского;

Память преподобного Колумбана, игумена Люксейского;

Память преподобномученика Серафима (Тьевара).

Приметы на 6 декабря

В народном календаре 6 декабря — Митрофанов день. На Руси в этот день устраивали гуляния: собирали со всех домов муку, пекли пироги, варили пиво и праздновали становление санного пути по снегу.

Редкие облака на небе — к холодной, но ясной погоде.

Если Месяц четкий и с острыми «рожками» — вся зима будет морозной.

Под ногами громко скрипит снег — к потеплению.

Кто родился 6 декабря

Фото: Maxim Burlak / Globallookpress.com

Актер прославился после выхода фильма «Мусульманин». В числе других его работ — роли в картинах «Благословите женщину», «Изгнание», «Вызов», сериалах «Турецкий гамбит», «Гибель Империи», «Беспринципные» и многих других проектах.

Киноактер и постоянный участник телепередачи «Аншлаг» широко известен по ролям в картинах «Не валяй дурака» и «Не послать ли нам... гонца?». В апреле 2004 года Евдокимов занял пост губернатора Алтайского края, однако уже в августе 2005-го его жизнь трагически оборвалась в результате автомобильной аварии.

Кто еще родился 6 декабря