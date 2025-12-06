Реклама

Армия России разгромила украинский погранотряд под Сумами

ВС РФ разгромили погранотряд под Сумами, есть потери среди командного состава
Юлия Мискевич
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) разгромили пункт управления 15-го погранотряда Госпогранслужбы Украины в районе Кияницы Сумской области, есть потери среди командного состава. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что ресурсы Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтверждают потери в живой силе убитыми и ранеными. Уничтожен практически весь транспорт.

Ранее были опубликованы кадры работы тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

До этого появились кадры пожара после массированной атаки на Криворожскую теплоэлектростанцию.

