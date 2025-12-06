Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:22, 6 декабря 2025Мир

Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке

Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Гваделупе
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock / Fotodom  

Автомобиль въехал в толпу во время празднования на рождественской ярмарке в Сент-Анне в Гваделупе. Об этом сообщает Telangana Today.

Десять человек стали жертвами трагедии, еще девять получили ранения. По данным Caraibes Internationale Guadeloupe, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Водитель автомобиля остался на месте происшествия. Причина инцидента неизвестна, власти ведут расследование.

Свидетели заявили, что водителю, возможно, потребовалась срочная медицинская помощь, когда он был за рулем, но эта версия официально не подтверждена.

На место происшествия сразу же выехали пожарные, медики и полицейские. Вскоре после этого туда прибыл и мэр города, который задействовал кризисную группу для оказания поддержки жертвам и их семьям.

Ранее в Южной Корее грузовик въехал в торговые ряды на рынке в городе Пучхон. В результате происшествия двух человек не стало, еще 18 получили ранения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские беспилотники атаковали Рязань. Их целью стал нефтеперерабатывающий завод. Один из дронов врезался в многоэтажный дом

    Врач назвала самый нежелательный для регулярного употребления вид колбасы

    На Украине назвали способных подписать капитуляцию Киева вместо Зеленского политиков

    Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке

    В Луцке прогремели взрывы

    Стало известно об уничтожении склада с ракетами ЗРК Patriot в украинском городе

    Бдительность россиянки помогла раскрыть мошенническую сущность ухажера из США

    Овечкин вступил в потасовку с американцем во время матча НХЛ

    Последствия удара по украинскому депо для переброски техники НАТО показали на видео

    Европу заподозрили в растрате российских активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok