Бдительность россиянки помогла раскрыть мошенническую сущность ухажера из США

Москвичка выяснила, что влюбленный в нее американец всего лишь мошенник

Жительница Москвы смогла разоблачить представлявшегося влюбленным в нее американцем мошенника. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Месяц назад девушка познакомилась в TikTok с представившимся американцем Дэвисом Остином — мужчиной, якобы проживавшем в Колумбусе (штат Огайо). После сотен комплементов иностранец якобы решил закрепить успех и послал подарок в 20 тысяч долларов. Он сообщил, что отправил деньги фирмой экспресс-доставки DHL. Уже на следующий день девушке стали поступать звонки от якобы таможенной службы и представителей курьерской фирмы, требовавших заплатить 55 тысяч рублей таможенного сбора.

Девушка посчитала, что требование заплатить деньгами за присланные деньги выглядит абсурдно и на обман мошенников не повелась. Итогом стал внезапный для ухажера звонок россиянки, на который он ответил фразой: «Hello, my darling» — с крайне характерным восточным акцентом.

