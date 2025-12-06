Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:07, 6 декабря 2025Силовые структуры

Бдительность россиянки помогла раскрыть мошенническую сущность ухажера из США

Москвичка выяснила, что влюбленный в нее американец всего лишь мошенник
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Жительница Москвы смогла разоблачить представлявшегося влюбленным в нее американцем мошенника. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Месяц назад девушка познакомилась в TikTok с представившимся американцем Дэвисом Остином — мужчиной, якобы проживавшем в Колумбусе (штат Огайо). После сотен комплементов иностранец якобы решил закрепить успех и послал подарок в 20 тысяч долларов. Он сообщил, что отправил деньги фирмой экспресс-доставки DHL. Уже на следующий день девушке стали поступать звонки от якобы таможенной службы и представителей курьерской фирмы, требовавших заплатить 55 тысяч рублей таможенного сбора.

Девушка посчитала, что требование заплатить деньгами за присланные деньги выглядит абсурдно и на обман мошенников не повелась. Итогом стал внезапный для ухажера звонок россиянки, на который он ответил фразой: «Hello, my darling» — с крайне характерным восточным акцентом.

Ранее россиян предупредили об опасной схеме мошенников с новогодними открытками

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские беспилотники атаковали Рязань. Их целью стал нефтеперерабатывающий завод. Один из дронов врезался в многоэтажный дом

    Врач назвала самый нежелательный для регулярного употребления вид колбасы

    На Украине назвали способных подписать капитуляцию Киева вместо Зеленского политиков

    Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке

    В Луцке прогремели взрывы

    Стало известно об уничтожении склада с ракетами ЗРК Patriot в украинском городе

    Бдительность россиянки помогла раскрыть мошенническую сущность ухажера из США

    Овечкин вступил в потасовку с американцем во время матча НХЛ

    Последствия удара по украинскому депо для переброски техники НАТО показали на видео

    Европу заподозрили в растрате российских активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok