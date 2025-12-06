Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:54, 6 декабря 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасной схеме мошенников с новогодними открытками

Депутат ГД Немкин: Мошенники начали отправлять россиянам фальшивые открытки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Злоумышленники начали отправлять россиянам фальшивые новогодние открытки. С таким предупреждением выступил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, пишет РИА Новости.

Как он уточнил, в такие моменты мошенники рассчитывают на доверчивость людей, которые не ожидают угрозы от безобидного поздравления накануне праздников.

«Эмоциональный контекст праздников снижает бдительность, и вредоносные вложения открываются гораздо чаще», — подчеркнул Немкин.

При этом он отметил, что после открытия такого файла мошенники могут получить доступ к банковским приложениям, паролям или личной информации. Также действия аферистов создают риск серьезных финансовых потерь.

Ранее Антон Немкин предупредил, что мошенники максимально активизируются в период «черной пятницы». По его словам, в это время аферисты приспосабливают свои схемы под массовый поток покупателей и рекламных рассылок.

До этого в МВД назвали пять приемов мошенников для запугивания россиян. В частности, аферисты давят на страх людей потерять близких.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский беспилотник врезался в многоэтажку в Рязани

    Появились кадры пожара после массированной атаки на Криворожскую ТЭС

    Подполье сообщило о поджоге автомобилей украинских военкомов

    Финансист назвал четыре причины рекордного курса рубля

    Россиян призвали отказаться от покупки красной икры с одной добавкой

    Оригинальная елка появилась в Уфе перед Новым годом

    Россиян предупредили об опасной схеме мошенников с новогодними открытками

    Украина изменила движение поездов после удара по жд-узлу Фастова

    В Госдепе США высказались насчет переговоров с Киевом

    Саркофаг на Чернобольской АЭС утратил функции безопасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok