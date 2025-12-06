Россиян предупредили об опасной схеме мошенников с новогодними открытками

Депутат ГД Немкин: Мошенники начали отправлять россиянам фальшивые открытки

Злоумышленники начали отправлять россиянам фальшивые новогодние открытки. С таким предупреждением выступил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, пишет РИА Новости.

Как он уточнил, в такие моменты мошенники рассчитывают на доверчивость людей, которые не ожидают угрозы от безобидного поздравления накануне праздников.

«Эмоциональный контекст праздников снижает бдительность, и вредоносные вложения открываются гораздо чаще», — подчеркнул Немкин.

При этом он отметил, что после открытия такого файла мошенники могут получить доступ к банковским приложениям, паролям или личной информации. Также действия аферистов создают риск серьезных финансовых потерь.

Ранее Антон Немкин предупредил, что мошенники максимально активизируются в период «черной пятницы». По его словам, в это время аферисты приспосабливают свои схемы под массовый поток покупателей и рекламных рассылок.

До этого в МВД назвали пять приемов мошенников для запугивания россиян. В частности, аферисты давят на страх людей потерять близких.