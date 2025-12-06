Реклама

08:39, 6 декабря 2025Культура

Бывшей жене Бондарчука грозят новые штрафы

РИА Новости: Экс-жене Бондарчука грозят двукратные штрафы за неуплату предыдущих
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Бывшей жене режиссера Федора Бондарчука Светлане Рудской грозят двукратные штрафы за неуплату предыдущих взысканий. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующие судебные материалы.

Отмечается, что в отношении Рудской в суд поступили два протокола по части 1 статьи 20.25 («Неуплата административного штрафа в срок») КоАП РФ. Статья предусматривает штраф в двукратном размере, административный арест до 15 суток или обязательные работы на срок до 50 часов.

Ранее Рудскую уже привлекали к ответственности по аналогичной статье. Суммарно ей назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

До того столичный суд привлек актера Дмитрия Дюжева к административной ответственности за уклонение от исполнения административного наказания. Он был признан виновным в совершении административного правонарушения части 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

