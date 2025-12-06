Бывшей жене Бондарчука грозят новые штрафы

Бывшей жене режиссера Федора Бондарчука Светлане Рудской грозят двукратные штрафы за неуплату предыдущих взысканий. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующие судебные материалы.
Отмечается, что в отношении Рудской в суд поступили два протокола по части 1 статьи 20.25 («Неуплата административного штрафа в срок») КоАП РФ. Статья предусматривает штраф в двукратном размере, административный арест до 15 суток или обязательные работы на срок до 50 часов.
Ранее Рудскую уже привлекали к ответственности по аналогичной статье. Суммарно ей назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.
До того столичный суд привлек актера Дмитрия Дюжева к административной ответственности за уклонение от исполнения административного наказания. Он был признан виновным в совершении административного правонарушения части 1 статьи 20.25 КоАП РФ.