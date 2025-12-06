Реклама

08:58, 6 декабря 2025Россия

Частные дома и школа получили повреждения после атаки украинских БПЛА

Гусев: В результате атаки БПЛА есть разрушения в нескольких муниципалитетах
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: mod_russia / Global Look Press

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в официальном Telegram-канале сообщил о разрушениях в нескольких муниципалитетах в результате падения обломков украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В городском округе обломками беспилотника повреждена крыша АЗС и кровля дома в СНТ. В другом районе оказались выбиты стекла и поврежден фасад школы, а также фасад малоэтажного дома, окна частного дома, автомобиль и линия электропередач.

«В другом районе повреждения получили три частных дома, две надворные постройки и гараж с автомобилем внутри», — добавил губернатор.

На местах падения обломков продолжают работать все оперативные службы. После чего будет оценен ущерб и начнутся ремонтные работы.

Из людей, по предварительным данным, никто не пострадал.

Всего над Воронежской областью за прошедшую ночь дежурными средствами противовоздушной обороны России было уничтожено 27 вражеских беспилотников.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о последствиях атаки украинских дронов на регион.

