Частные дома и школа получили повреждения после атаки украинских БПЛА

Гусев: В результате атаки БПЛА есть разрушения в нескольких муниципалитетах

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в официальном Telegram-канале сообщил о разрушениях в нескольких муниципалитетах в результате падения обломков украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В городском округе обломками беспилотника повреждена крыша АЗС и кровля дома в СНТ. В другом районе оказались выбиты стекла и поврежден фасад школы, а также фасад малоэтажного дома, окна частного дома, автомобиль и линия электропередач.

«В другом районе повреждения получили три частных дома, две надворные постройки и гараж с автомобилем внутри», — добавил губернатор.

На местах падения обломков продолжают работать все оперативные службы. После чего будет оценен ущерб и начнутся ремонтные работы.

Из людей, по предварительным данным, никто не пострадал.

Всего над Воронежской областью за прошедшую ночь дежурными средствами противовоздушной обороны России было уничтожено 27 вражеских беспилотников.

