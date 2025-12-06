Реклама

Культура
08:42, 6 декабря 2025Культура

Долина не уточнила сроки возврата денег за квартиру покупательнице

Адвокат Свириденко: Долина не уточнила сроки возврата денег за квартиру Лурье
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Denisov / Global Look Press

Певица Лариса Долина, которая в эфире Первого канала пообещала вернуть деньги за свою квартиру, проданную под влиянием мошенников, покупательнице Полине Лурье, не уточнила сроки возврата средств. Такую информацию приводит адвокат пострадавшей Светлана Свириденко, ее цитирует РИА Новости.

Адвокат уточнила, что в своем заявлении артистка не дала сведений, как будут перечислены 112 миллионов рублей — всей суммой разом или по частям.

«Это никак не меняет то предложение, которое уже было сделано, Долина не назвала срок, фактически это то же самое, что нам было предложено — в рассрочку на три года без компенсации материальных потерь — если бы эти деньги находились на вкладах и [без компенсации] прочих расходов», — пояснила Свириденко.

По ее словам, защита Лурье требует возмещения ущерба в полном объеме, включая упущенную выгоду и сопутствующие затраты.

Ранее сообщалось, что Долина предложила заключить мировое соглашение с покупательницей ее столичной квартиры Полиной Лурье. Стали известны условия сделки и ответ покупательницы.

