Долина не уточнила сроки возврата денег за квартиру покупательнице

Адвокат Свириденко: Долина не уточнила сроки возврата денег за квартиру Лурье

Певица Лариса Долина, которая в эфире Первого канала пообещала вернуть деньги за свою квартиру, проданную под влиянием мошенников, покупательнице Полине Лурье, не уточнила сроки возврата средств. Такую информацию приводит адвокат пострадавшей Светлана Свириденко, ее цитирует РИА Новости.

Адвокат уточнила, что в своем заявлении артистка не дала сведений, как будут перечислены 112 миллионов рублей — всей суммой разом или по частям.

«Это никак не меняет то предложение, которое уже было сделано, Долина не назвала срок, фактически это то же самое, что нам было предложено — в рассрочку на три года без компенсации материальных потерь — если бы эти деньги находились на вкладах и [без компенсации] прочих расходов», — пояснила Свириденко.

По ее словам, защита Лурье требует возмещения ущерба в полном объеме, включая упущенную выгоду и сопутствующие затраты.

