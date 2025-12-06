Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:20, 6 декабря 2025Экономика

Эксперт назвал ошибки при покупке квартиры с маткапиталом

Овечкин: Покупаемое с маткапиталом жилье должно соответствовать требованиям ПФР
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Жилье, покупаемое в ипотеку с использованием материнского капитала, должно соответствовать требованиям Пенсионного фонда России (ПФР). Самые частые ошибки при покупке квартиры с маткапиталом назвал эксперт Юлиан Овечкин в беседе с «Газета.Ru».

По его словам, ПФР может отказать выдавать средства, если приобретаемая квартира расположена в аварийном доме либо в отношении нее действуют юридические ограничения. Овечкин советует перед внесением маткапитала уточнить состояние жилья.

«При покупке вторичного жилья может потребоваться заключение о пригодности. А при покупке квартиры в новостройке стоит проверить, что застройщик вносит сведения о договоре ДДУ в реестр Росреестра», — объяснил эксперт.

Еще одной ошибкой Овечкин назвал неверную оценку суммы маткапитала в общей стоимости жилья. Он посоветовал при использовании материнского капитала иметь и собственные средства. Это позволить уменьшить тело кредита и снизить ежемесячный платеж.

Ранее в Госдуме предложили ввести прогрессивную шкалу материнского капитала в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские беспилотники атаковали Рязань. Их целью стал нефтеперерабатывающий завод. Один из дронов врезался в многоэтажный дом

    У семьи Иосифа Пригожина отобрали квартиру

    Рассекречены архивные документы о преступлениях коллаборантов в Красноармейске

    Переговоры США и Украины во Флориде описали фразой «не привели к серьезному прорыву»

    Инвестор назвал три худшие инвестиции в 2026 году

    Посол рассказал об осведомленности колумбийцев об отношении к наемникам ВСУ

    Путин перехитрил задавшую вопрос о Китае и Индии журналистку

    В России назвали обязательное условие для мира на Украине

    Россиянам назвали случаи обязательной выплаты 13-й зарплаты

    Роскомнадзор прокомментировал возможность разблокировки Roblox

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok