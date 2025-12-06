Эксперт назвал ошибки при покупке квартиры с маткапиталом

Овечкин: Покупаемое с маткапиталом жилье должно соответствовать требованиям ПФР

Жилье, покупаемое в ипотеку с использованием материнского капитала, должно соответствовать требованиям Пенсионного фонда России (ПФР). Самые частые ошибки при покупке квартиры с маткапиталом назвал эксперт Юлиан Овечкин в беседе с «Газета.Ru».

По его словам, ПФР может отказать выдавать средства, если приобретаемая квартира расположена в аварийном доме либо в отношении нее действуют юридические ограничения. Овечкин советует перед внесением маткапитала уточнить состояние жилья.

«При покупке вторичного жилья может потребоваться заключение о пригодности. А при покупке квартиры в новостройке стоит проверить, что застройщик вносит сведения о договоре ДДУ в реестр Росреестра», — объяснил эксперт.

Еще одной ошибкой Овечкин назвал неверную оценку суммы маткапитала в общей стоимости жилья. Он посоветовал при использовании материнского капитала иметь и собственные средства. Это позволить уменьшить тело кредита и снизить ежемесячный платеж.

Ранее в Госдуме предложили ввести прогрессивную шкалу материнского капитала в России.