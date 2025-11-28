В Госдуму внесут законопроект о прогрессивной шкале маткапитала

В Госдуме предложили установить прогрессивную шкалу маткапитала

В Госдуме предложили ввести прогрессивную шкалу материнского капитала в России. Об этом пишет РИА Новости.

Автором инициативы стал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Ожидается, что законопроект внесут на рассмотрение Госдумы в пятницу, 28 ноября.

«В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2026 года 933234 рубля (466 617 х 2= 933234) и 1399851 (466 617 х 3=1399851) рублей в случае рождения (усыновления) третьего или последующих детей», — говорится в документе.

Кроме того, предлагается выдавать материнский капитал женщинам, родившим или усыновившим третьего ребенка начиная с 1 января 2026 года. Они смогут получить его, вне зависимости от того, пользовались ли они ранее правом на дополнительные меры господдержки или нет.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что в России пытаются решить вопрос о возможности выплаты средств материнского семейного капитала на третьего ребенка и на последующих детей, сейчас такая возможность осуществляется только на региональном уровне.