Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:01, 12 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о возможных изменениях маткапитала в 2026 году

Бессараб: Надеемся решить вопрос получения маткапитала на третьего ребенка
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В России пытаются решить вопрос о возможности выплаты средств материнского семейного капитала на третьего ребенка и на последующего детей, сейчас такая возможность осуществляется только на региональном уровне. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Парламентарий сообщила, что об изменениях в выплатах материнского капитала в следующем году пока говорить сложно. По ее словам, правительство занимает крайне консервативную позицию в вопросе использования маткапитала из опасений незаконного обналичивания.

«Поэтому крайне неохотно идут на расширение, но мы очень надеемся все-таки решить этот вопрос, например, для многодетных семей. Возможность получения средств материнского семейного капитала именно на третьего ребенка, на последующих детей. Как быстро это случится, сказать сложно. Но нужно отдать должное нашим регионам — очень многие из них уже сегодня ввели свои региональные материнские и семейные капиталы и выплачивают средства на третьего и последующих деток», — рассказала Бессараб.

Депутат также напомнила о грядущей индексации на 6,8 процента. По ее словам, выплата составит 737 тысяч рублей на первого ребенка и более 974 тысяч на второго, при условии, что на первого ребенка семья не получала выплату. В 2027 году пособие на второго ребенка превысит один миллион рублей, добавила Бессараб.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала, что семьи, которые не получали выплату за рождение первенца, смогут в 2026 году получить маткапитал на второго ребенка в сумме 974 100 рублей.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ заявили о стоящем перед Киевом выборе из-за угрозы окружения Красноармейска

    ФСБ разоблачила поставщика арестантов в российском СИЗО

    Разведчик рассказал об одной ловушке для ВСУ в Купянске

    В России высказались о возможных изменениях маткапитала в 2026 году

    Бывший муж знаменитой порнозвезды придумал оригинальный способ отомстить ей

    Потерявший чувствительность пениса мужчина рассказал о полной боли жизни

    В сети восхитились внешностью строительницы в мини-платье

    В Британии назвали главные издержки от евроинтеграции Украины

    Концерты Канье Уэста начали отменять из-за «пропаганды нацизма»

    В российском регионе после атаки БПЛА начался пожар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости