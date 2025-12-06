Эксперты по лжи нашли скрытый посыл в обращении Ларисы Долиной в шоу «Пусть говорят»

Профайлер Анищенко описал обращение Долиной фразой «заготовленные фразы»

Эксперты по лжи нашли скрытый посыл в обращении певицы Ларисы Долиной о том, как ее развели мошенники, вынудив продать квартиру в центре Москвы и перевести деньги за продажу якобы на безопасный счет. Специалисты в беседе с aif.ru оценили обращение артистки, которое она сделала в шоу «Пусть говорят».

Врач-психиатр Василий Шуров в первую очередь обратил внимание на неестественную сдержанность Долиной. Он уверен, что ее обращение — это не спонтанный порыв, а выверенный с адвокатом заученный текст, который многократно репетировался. «Это очень выверенная с адвокатом позиция, многократно отрепетированная речь. Человек безэмоционально рассказывает о ситуации, о том, что переживала за детей», — отметил эксперт. Подготовленность ее обращения заметили и другие аналитики.

Профайлер Илья Анищенко, который специализируется на детекции лжи, услышал в словах артистки о молчании «очень сильный контроль речи», что свидетельствует о заранее созданной легенде. «И вот здесь, как мне кажется, кроется обман по типу умышленное умолчание», — пояснил Анищенко. По его мнению, такая формулировка является способом избежать прямой лжи, заменив истинную причину молчания на метафорическое и неопровержимое объяснение. Ключевым доказательством для профайлера стало также направление взгляда Долиной, который опускался вниз и влево. «Это контроль речи, заготовленные фразы, легенды... Это значимый сигнал детекции лжи», — утверждает эксперт. В психологии такое движение глаз связывают не с воспоминанием реальных фактов, а с процессом припоминания или составления истории.

С неискренностью артистки согласился и эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов. Он назвал выступление Долиной классическим примером «самооправдательного нарратива», а не спонтанного эмоционального высказывания человека, пережившего горе.

В конце ноября россияне принялись «отменять» Ларису Долину из-за дела с ее квартирой в Москве. Небывалая критика в адрес певицы началась из-за того, что суд вернул ей жилье после истории с мошенниками, однако оставил покупательницу без денег и купленного ею имущества. Все подобные инциденты в сети стали называть «схемой Долиной», а в адрес певицы посыпались обвинения в недобросовестности.