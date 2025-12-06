Ермака заметили в Киеве с Зеленским

Политолог Вакаров: Ермак может оставаться в Киеве и также работать на Зеленского

Андрей Ермак, ушедший в отставку с поста главы Офиса президента Украины после коррупционного скандала, может оставаться в Киеве и также продолжать работать на Владимира Зеленского. Об этом заявил член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров, его слова приводит aif.ru.

«Сообщают, что Ермак в Киеве. Он продолжает руководить аппаратом Зеленского. Ермак же не покинул многие посты, которые занимал и по безопасности, в наблюдательных советах различных предприятий», — подчеркнул украинский политолог.

Вакаров также напомнил, что сразу после проведения обысков Ермак публично заявил, что отправится на фронт, однако снова был замечен в украинской столице. Вероятно, информация о готовности участвовать в боевых действиях была нужна чиновнику, чтобы избежать внимания антикоррупционных ведомств.

Спустя неделю после проведения обысков Ермаку до сих пор не предъявили обвинения, кроме того, нет никаких доказательств, что он отправился на фронт. Вакаров также не исключил, что на самом деле экс-глава офиса Зеленского может находиться за границей — его якобы видели в Вене, откуда он может руководить работой офиса украинского лидера удаленно.

В то же время издание «Зеркало недели» сообщило, что Андрей Ермак был замечен в центральном офисе Службы внешней разведки 5 декабря. Там для него могут готовить документы прикрытия для пересечения границы с Украиной.