Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:52, 6 декабря 2025Бывший СССР

Ермака заметили в Киеве с Зеленским

Политолог Вакаров: Ермак может оставаться в Киеве и также работать на Зеленского
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Андрей Ермак, ушедший в отставку с поста главы Офиса президента Украины после коррупционного скандала, может оставаться в Киеве и также продолжать работать на Владимира Зеленского. Об этом заявил член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров, его слова приводит aif.ru.

«Сообщают, что Ермак в Киеве. Он продолжает руководить аппаратом Зеленского. Ермак же не покинул многие посты, которые занимал и по безопасности, в наблюдательных советах различных предприятий», — подчеркнул украинский политолог.

Вакаров также напомнил, что сразу после проведения обысков Ермак публично заявил, что отправится на фронт, однако снова был замечен в украинской столице. Вероятно, информация о готовности участвовать в боевых действиях была нужна чиновнику, чтобы избежать внимания антикоррупционных ведомств.

Спустя неделю после проведения обысков Ермаку до сих пор не предъявили обвинения, кроме того, нет никаких доказательств, что он отправился на фронт. Вакаров также не исключил, что на самом деле экс-глава офиса Зеленского может находиться за границей — его якобы видели в Вене, откуда он может руководить работой офиса украинского лидера удаленно.

В то же время издание «Зеркало недели» сообщило, что Андрей Ермак был замечен в центральном офисе Службы внешней разведки 5 декабря. Там для него могут готовить документы прикрытия для пересечения границы с Украиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские беспилотники атаковали Рязань. Их целью стал нефтеперерабатывающий завод. Один из дронов врезался в многоэтажный дом

    Анекдот юмориста Гальцева шокировал первого президента Казахстана

    Частные дома и школа получили повреждения после атаки украинских БПЛА

    На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

    Ермака заметили в Киеве с Зеленским

    Экс-аналитик ЦРУ заявил о крахе плана Трампа в отношении России и Индии

    США продаст Южной Корее высокоточные бомбы почти на 112 млн долларов

    Долина не уточнила сроки возврата денег за квартиру покупательнице

    Бывшей жене Бондарчука грозят новые штрафы

    Жители подконтрольного Киеву Запорожья остались без света и отопления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok