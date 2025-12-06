Реклама

14:29, 6 декабря 2025Мир

Европа встревожилась новым подходом США к России

Telegraph: В Европе обеспокоились отсутствием критики РФ в новой стратегии США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: teal sun / Shutterstock / Fotodom  

Европейские лидеры уже выразили обеспокоенность тем, что в новой стратегии национальной безопасности США практически отсутствует критика в адрес России. Об этом сообщает The Telegraph.

«Звучит обнадеживающе, но европейские лидеры с тревогой отмечают, что документ старательно избегает какой-либо критики в адрес России, при этом решительно ставя под сомнение их собственную легитимность», –- говорится в сообщении.

Как уточняется, особые вопросы у союзников Украины также вызывает формулировка о «восстановлении стратегической стабильности с Россией», которую в Европе расценивают как возможный сигнал о готовности Вашингтона к уступкам.

Ранее США опубликовали 33-страничную Стратегию национальной безопасности. В ней Белый дом заявил, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику, а также подчеркнул нереалистичные ожидания европейцев по поводу конфликта на Украине.

