Европу заподозрили в растрате российских активов

Дробницкий: ЕС уже потратил замороженные российские активы

С высокой долей вероятности Москва не получит обратно принадлежащие ей средства, которые хранились в Европе, так как Европейский союз (ЕС) уже давно потратил замороженные российские активы. Об этом заявил политолог, американист Дмитрий Дробницкий в комментарии для «Газеты.Ru».

«Скорее всего, европейцы эти деньги уже давно потратили на свои нужды, а потому, чтобы вернуть эти деньги, нужно либо где-то перекредитоваться, либо вынуть из текущего собственного бюджета», — сказал эксперт.

По словам Дробницкого, Европейский союз не собирается делать ни того, ни другого. Он отметил, что для европейцев эти средства уже давно стали пассивами.

Именно с этим связано нежелание Бельгии выделять Украине репарационный кредит под российские активы, подчеркнул политолог. Так как активов нет, никто не сможет гарантировать, что Киев вернет переданные ему средства.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Бельгия справедливо боится проиграть суд России в случае конфискации ее суверенных активов. По словам политика, если бельгийские власти будут сопротивляться давлению ЕС, европейцам придется признать отсутствие средств для дальнейшей поддержки Украины и поддержать усилия США по урегулированию конфликта.