15:07, 6 декабря 2025Мир

Глава МИД Турции заявил о недоверии России

Глава МИД Турции Фидан: У России есть много причин никому не доверять
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

У России есть много причин никому не доверять на международной арене из-за ситуации вокруг украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает РИА Новости.

«Переговоры уже ведутся. У Европы есть много причин не доверять России; точно так же у России есть много причин не доверять никому», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Фидан также подчеркнул, что в условиях нестабильного курса президента США Дональда Трампа, Европе следует активнее участвовать в переговорах с Россией. По его словам, это единственный способ остановить украинский кризис.

Ранее турецкий публицист Исмаил Капан заявил, что попытка оказать давление на Россию в вопросе переговоров по Украине сделала сам Запад уязвимым. Он подчеркнул, что турецкая сторона на протяжении всего конфликта занимает позицию переговорщика и делает все необходимое для урегулирования конфликта. Капан также указал, что Запад все больше осознает провал своей политики, однако для него уже «это поздно».

