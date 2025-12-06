Газета Türkiye: Давление на Россию сделало Запад уязвимым

Попытка оказать давление на Россию в вопросе переговоров по Украине сделала сам Запад уязвимым. Об этом написал турецкий публицист Исмаил Капан в колонке для издания Türkiye.

«Запад, по словам автора, просчитался в своих ожиданиях и сталкивается с последствиями собственной стратегии давления на Москву», — отметил автор материала.

Капан подчеркнул, что турецкая сторона на протяжении всего конфликта занимает позицию переговорщика и делает все необходимое для урегулирования конфликта. Он указал, что Запад все больше осознает провал своей политики, однако для него уже «это поздно».

Ранее австралийский историк Кристофер Кларк заявил, что у стран Европы нет реалистичного будущего без России. Исследователь призвал европейские страны начать переговоры с Москвой, чтобы не допустить перерастания украинского конфликта в большую войну. Он также посоветовал европейским странам расстаться с мыслью о якобы возможности достичь долгосрочной «победы» над Россией.