Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:55, 6 декабря 2025Интернет и СМИ

В Турции увидели признак слабости Запада перед Россией

Газета Türkiye: Давление на Россию сделало Запад уязвимым
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock / Fotodom  

Попытка оказать давление на Россию в вопросе переговоров по Украине сделала сам Запад уязвимым. Об этом написал турецкий публицист Исмаил Капан в колонке для издания Türkiye.

«Запад, по словам автора, просчитался в своих ожиданиях и сталкивается с последствиями собственной стратегии давления на Москву», — отметил автор материала.

Капан подчеркнул, что турецкая сторона на протяжении всего конфликта занимает позицию переговорщика и делает все необходимое для урегулирования конфликта. Он указал, что Запад все больше осознает провал своей политики, однако для него уже «это поздно».

Ранее австралийский историк Кристофер Кларк заявил, что у стран Европы нет реалистичного будущего без России. Исследователь призвал европейские страны начать переговоры с Москвой, чтобы не допустить перерастания украинского конфликта в большую войну. Он также посоветовал европейским странам расстаться с мыслью о якобы возможности достичь долгосрочной «победы» над Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России ответила массированным ракетным ударом на атаки ВСУ по гражданским объектам

    В Белгороде научились координировать роботов

    В Нью-Йорке студент поджег спящего пассажира метро

    Раскрыты лайфхаки для выгодной покупки авиабилетов

    Зеленский подтвердил возможную поездку в Лондон на следующей неделе

    Путин провел телефонный разговор с иностранным лидером

    Покупательница квартиры Долиной отреагировала на готовность певицы вернуть деньги

    Американец с русскими корнями установил мировой рекорд и выиграл финал Гран-при

    Расправившимся над воевавшим за ДНР добровольцем США запросили сроки

    Толпа жителей Одессы разгромила микроавтобус сотрудников ТЦК и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok