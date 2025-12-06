Bloomberg: Количество жертв от нападений медведей в Японии стало рекордным

В Японии количество жертв от нападений медведей стало рекордным с апреля этого года, достигнув отметки в 230 человек. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«За восемь месяцев, закончившихся в конце ноября, жертвами нападений медведей стали 13 человек, а 217 получили ранения. Общее число уже превышает предыдущий рекорд в 219 случаев за финансовый год, закончившийся в марте 2024 года», — отмечается в материале агентства.

Уточняется, что речь идет об азиатских черных медведях. Предполагается, что животные в поисках пищи все чаще покидают свои лесные ареалы и приближаются к городам. Из-за процессов старения японского населения и снижения числа активной молодежи в городах становится меньше шума, из-за чего лесные звери думают, что они обезлюдели и пытаются там искать пропитание.

Ранее агентство NHK World-Japan сообщало, что медведи в Японии отказались впадать в спячку и продолжили нападать на людей. Например, 4 декабря, хищники покалечили четверых человек за день в разных концах страны. Обычно к декабрю медведи в Японии заканчивают зажировку и впадают в спячку, чего не происходит в этом году.