Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Среда обитания
Все
15:18, 6 декабря 2025Среда обитания

Количество жертв от нападений медведей в Японии стало рекордным

Bloomberg: Количество жертв от нападений медведей в Японии стало рекордным
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Issei Kato / Reuters

В Японии количество жертв от нападений медведей стало рекордным с апреля этого года, достигнув отметки в 230 человек. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«За восемь месяцев, закончившихся в конце ноября, жертвами нападений медведей стали 13 человек, а 217 получили ранения. Общее число уже превышает предыдущий рекорд в 219 случаев за финансовый год, закончившийся в марте 2024 года», — отмечается в материале агентства.

Уточняется, что речь идет об азиатских черных медведях. Предполагается, что животные в поисках пищи все чаще покидают свои лесные ареалы и приближаются к городам. Из-за процессов старения японского населения и снижения числа активной молодежи в городах становится меньше шума, из-за чего лесные звери думают, что они обезлюдели и пытаются там искать пропитание.

Ранее агентство NHK World-Japan сообщало, что медведи в Японии отказались впадать в спячку и продолжили нападать на людей. Например, 4 декабря, хищники покалечили четверых человек за день в разных концах страны. Обычно к декабрю медведи в Японии заканчивают зажировку и впадают в спячку, чего не происходит в этом году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России ответила массированным ракетным ударом на атаки ВСУ по гражданским объектам

    В Нью-Йорке студент поджег спящего пассажира метро

    Раскрыты лайфхаки для выгодной покупки авиабилетов

    Зеленский подтвердил возможную поездку в Лондон на следующей неделе

    Путин провел телефонный разговор с иностранным лидером

    Зеленский рассказал о ежедневных контактах с президентом Финляндии

    Покупательница квартиры Долиной отреагировала на готовность певицы вернуть деньги

    Американец с русскими корнями установил мировой рекорд и выиграл финал Гран-при

    Расправившимся над воевавшим за ДНР добровольцем США запросили сроки

    Толпа жителей Одессы разгромила микроавтобус сотрудников ТЦК и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok