12:47, 6 декабря 2025

Минобороны рассказало о сбитых дронах ВСУ

Минобороны: Средства ПВО сбили сотни беспилотников и реактивные снаряды ВСУ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России сбили снаряды реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и несколько сотен дронов-камикадзе ВСУ. Об этом Минобороны России рассказало в сводке 6 декабря.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 366 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что всего с начала СВО было уничтожены 1627 боевых машин РСЗО.

Ранее Минобороны России сообщило, что российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Кроме того, Вооруженные силы России успешно поразили пункты временной дислокации противника в 152 районах.

