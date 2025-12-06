Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:19, 6 декабря 2025Россия

В Минобороны раскрыли цели ударов российской авиации, ракет и беспилотников за сутки

Минобороны России отчиталось об ударах по энергетической инфраструктуре Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пораженные за сутки цели журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Помимо этого, успешно атакован склад военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 152 районах.

Ранее Минэнерго Украины сообщило, что в ночь на 6 декабря в результате массированного ракетно-беспилотного удара со стороны России оказались повреждены объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Львовской, Черниговской и Киевской областях.

Кроме того, взрывы слышали в районе аэродрома в Хмельницкой области, а также в Сумах, Черкасской, Винницкой и Полтавской областях. Также появились данные об атаке беспилотников типа «Герань-3» на склады в городах Белая Церковь и Вышгород Киевской области.

19 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что российские войска наносят удары только по военным и околовоенным объектам на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России ответила массированным ракетным ударом на атаки ВСУ по гражданским объектам

    Обвиненная во взяточничества депутат Рады пожаловалась на фабрикацию фото квартиры

    Каллас присоединилась к критике США в адрес ЕС

    «Укрэнерго» объявила об отключениях после ночных ударов

    Стало известно о разочаровании Европы в Каллас

    В Турции унесло в море отдыхавших в доме на колесах россиян

    Жителей напугала стрельба в столице

    Сотрудница российского ломбарда нашла в туалете скрытую камеру

    В Польше объявили тревогу из-за Украины

    Бастрыкин сделал заявление об устроившем спарринг с памятником бойце ММА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok