В Минобороны раскрыли цели ударов российской авиации, ракет и беспилотников за сутки

Минобороны России отчиталось об ударах по энергетической инфраструктуре Украины

Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пораженные за сутки цели журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Помимо этого, успешно атакован склад военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 152 районах.

Ранее Минэнерго Украины сообщило, что в ночь на 6 декабря в результате массированного ракетно-беспилотного удара со стороны России оказались повреждены объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Львовской, Черниговской и Киевской областях.

Кроме того, взрывы слышали в районе аэродрома в Хмельницкой области, а также в Сумах, Черкасской, Винницкой и Полтавской областях. Также появились данные об атаке беспилотников типа «Герань-3» на склады в городах Белая Церковь и Вышгород Киевской области.

19 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что российские войска наносят удары только по военным и околовоенным объектам на Украине.

