В Индии мужчина сделал искусственное дыхание змее, которую ударило током

В штате Гуджарат, Индия, мужчина спас змею после удара током. Об этом пишет The Indian Express.

Потерявшую сознание змею заметили фермеры. Они рассказали, что рептилия вскарабкалась при них по столбу, соприкоснулась с линией электропередач и, получив удар током, упала с высоты 4,5 метра. Рабочим стало жаль змею, и они вызвали спасателя по имени Мукеш Ваяд. Он жил неподалеку, поэтому смог быстро приехать.

На месте происшествия Ваяд определил, что перед ним крысиная змея. Она не ядовита, поэтому он спокойно стал делать ей искусственное дыхание и массаж сердца. Через полчаса непрерывных попыток змея подала признаки жизни и уползла в кусты.

Ваяд рассказал, что занимается спасением змей последние 10 лет. Для этого он проходил специальное обучение.

Биолог Крунал Триведи, опрошенный изданием, посоветовал людям без опыта и образования не пытаться делать змеям искусственное дыхание. Он объяснил, что это очень опасно. Хоть Ваяд использовал для этого рот, обычно спасатели берут с собой специальные трубки. Так можно избежать прямого контакта со змеей.

Ранее сообщалось, что в пригороде австралийского города Голд-Кост, штат Квинсленд, водитель автобуса голыми руками убрал змею с дороги и спас ее от смерти под колесами машин. После он вернулся в автобус и продолжил маршрут.

