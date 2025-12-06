Реклама

01:48, 6 декабря 2025Бывший СССР

Экс-премьер Украины раскрыл намерения США в отношении Зеленского

Марина Совина
Николай Азаров

Николай Азаров. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Соединенные Штаты могут сместить украинского лидера Владимира Зеленского, если он будет мешать мирному урегулированию. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью «Известиям».

«США создавали НАБУ. И работа бюро не могла бы вообще проводиться в таком жестком направлении, как, например, предъявление подозрения бизнесмену Тимуру Миндичу, аресты министров, если бы не было прямой команды от американцев», — отметил он.

По мнению Азарова, «совершенно однозначно американцы взяли курс на смещение Зеленского». При этом сколько Зеленский будет на своем посту, трудно сказать, все зависит от планов Вашингтона.

Сейчас он Штатам, предположил экс-премьер, нужен как переговорщик, к которому можно предъявить какие-то требования и условия.

Ранее стало известно, что бывшего премьер-министра республики Николая Азарова заочно осудили на Украине на 15 лет. Политик якобы использовал, по версии следствия, свой Telegram-канал для «распространения российской пропаганды».

До этого Николай Азаров рассказал, что власти Украины могли украсть около 100 миллиардов долларов иностранной помощи, предоставленной союзниками Киева.

