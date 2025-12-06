Обвиненная во взяточничестве депутат Рады пожаловалась на фабрикацию фото квартиры

Депутат Рады Скороход обвинила НАБУ в фабрикации фото квартиры

Депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход, обвиненная ранее во взяточничестве, заявила, что Национальное антикоррупционное агентство (НАБУ) сфабриковало фото ее квартиры. Об этом сообщает РИА Новости.

«Скороход заявила, что НАБУ якобы сфабриковало фото ее квартиры в заметке о сообщении ей подозрения. По словам Скороход, НАБУ якобы "ничего не нашло у нее при обыске" и деньги, которые показали на фотографиях, ей не принадлежат», — отмечается в материале.

При этом она также обвинила НАБУ в фальсификации ранее опубликованного видео, где ей предлагают получение взятки. По ее словам, это «монтаж».

Ранее бывший депутат украинского парламента Олег Царев заявил, что обыски у призывавшей к миру с Россией депутата Верховной Рады Анны Скороход проводились из-за ее критики президента Украины Владимира Зеленского. 5 декабря НАБУ провело у нее обыски.