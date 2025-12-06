Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:19, 6 декабря 2025Бывший СССР

Обвиненная во взяточничестве депутат Рады пожаловалась на фабрикацию фото квартиры

Депутат Рады Скороход обвинила НАБУ в фабрикации фото квартиры
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: @A.Skorokhod

Депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход, обвиненная ранее во взяточничестве, заявила, что Национальное антикоррупционное агентство (НАБУ) сфабриковало фото ее квартиры. Об этом сообщает РИА Новости.

«Скороход заявила, что НАБУ якобы сфабриковало фото ее квартиры в заметке о сообщении ей подозрения. По словам Скороход, НАБУ якобы "ничего не нашло у нее при обыске" и деньги, которые показали на фотографиях, ей не принадлежат», — отмечается в материале.

При этом она также обвинила НАБУ в фальсификации ранее опубликованного видео, где ей предлагают получение взятки. По ее словам, это «монтаж».

Ранее бывший депутат украинского парламента Олег Царев заявил, что обыски у призывавшей к миру с Россией депутата Верховной Рады Анны Скороход проводились из-за ее критики президента Украины Владимира Зеленского. 5 декабря НАБУ провело у нее обыски.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России ответила массированным ракетным ударом на атаки ВСУ по гражданским объектам

    В ВСУ назвали условие для справедливого мира на Украине

    Россиянкам назвали способы подобрать идеальное платье для новогодней ночи

    Дмитриев назвал «самоубийством европейской цивилизации» одно решение ЕС

    Симоньян внесли в список самых влиятельных людей года

    Занимавшийся перекупкой автомобилей россиянин не пережил встречу с покупателями

    На Украине допустили продолжение военных действий без поддержки США

    Стало известно о полной смене отношения США к НАТО

    Россия вошла в тройку стран с самым дешевым электричеством

    Обвиненная во взяточничестве депутат Рады пожаловалась на фабрикацию фото квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok