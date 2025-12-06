Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:43, 6 декабря 2025Мир

Одна из стран НАТО почти вдвое сократит помощь Украине

DR: Дания сократит помощь Украине в 2026 году до 9,4 млрд крон
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Tom Little / Reuters

Дания в 2026 году планирует сократить военную помощь Украине почти вдвое. Об этом сообщает телерадиокомпания Danmarks Radio со ссылкой на Министерство обороны Дании.

Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен заявил, что в следующем году Украина получит 9,4 миллиардов крон. В прошлом же году помощь составила 16,5 миллиарда крон, а годом до этого было почти 19 миллиардов крон.

Издание также отмечает, что в целом видно заметное снижение объема военной помощи Украине. Например, в 2027 году Копенгаген планирует направить Киеву 7,1 миллиарда крон, а в 2028 по планам лишь один миллард.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Украины раскрыло детали программы по поставкам вооружения, в которой участвует 21 страна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский беспилотник врезался в многоэтажку в Рязани

    Названы три варианта спасения из долговой ямы при потере работы

    Стало известно о подготовке украинских военных к боевым действиям без помощи США

    Россиянам назвали способ перевода денег без блокировки счета

    Появились кадры пожара после массированной атаки на Криворожскую ТЭС

    Подполье сообщило о поджоге автомобилей украинских военкомов

    Финансист назвал четыре причины рекордного курса рубля

    Россиян призвали отказаться от покупки красной икры с одной добавкой

    Оригинальная елка появилась в Уфе перед Новым годом

    Россиян предупредили об опасной схеме мошенников с новогодними открытками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok