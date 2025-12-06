Одна из стран НАТО почти вдвое сократит помощь Украине

DR: Дания сократит помощь Украине в 2026 году до 9,4 млрд крон

Дания в 2026 году планирует сократить военную помощь Украине почти вдвое. Об этом сообщает телерадиокомпания Danmarks Radio со ссылкой на Министерство обороны Дании.

Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен заявил, что в следующем году Украина получит 9,4 миллиардов крон. В прошлом же году помощь составила 16,5 миллиарда крон, а годом до этого было почти 19 миллиардов крон.

Издание также отмечает, что в целом видно заметное снижение объема военной помощи Украине. Например, в 2027 году Копенгаген планирует направить Киеву 7,1 миллиарда крон, а в 2028 по планам лишь один миллард.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Украины раскрыло детали программы по поставкам вооружения, в которой участвует 21 страна.