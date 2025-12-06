Поддубный: Войска беспилотных систем являются нашим новым спецназом

Центр спецназначения «Рубикон» является перспективой для молодых людей, которые привязаны к современным технологиям. Об этом заявил военкор Евгений Поддубный в эфире радио «Комсомольская правда».

Эксперт емко охарактеризовал его как «новый российский спецназ». По его словам, создание отдельного рода войск для беспилотников — это важный шаг.

Поддубный напомнил о вкладе «беспилотчиков» и центра «Рубикон» в успехи под Курском и на Красноармейском направлении. По его мнению, новая задача дронов — изоляция поля боя — решается ими даже лучше, чем это делали авиация и артиллерия в прошлом.

Ранее расчет войск беспилотных систем из состава Южного военного округа уничтожил бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Константиновском направлении.