Наука и техника
05:17, 6 декабря 2025Наука и техника

Поддубный емко охарактеризовал российские войска беспилотных систем

Поддубный: Войска беспилотных систем являются нашим новым спецназом
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Центр спецназначения «Рубикон» является перспективой для молодых людей, которые привязаны к современным технологиям. Об этом заявил военкор Евгений Поддубный в эфире радио «Комсомольская правда».

Эксперт емко охарактеризовал его как «новый российский спецназ». По его словам, создание отдельного рода войск для беспилотников — это важный шаг.

Поддубный напомнил о вкладе «беспилотчиков» и центра «Рубикон» в успехи под Курском и на Красноармейском направлении. По его мнению, новая задача дронов — изоляция поля боя — решается ими даже лучше, чем это делали авиация и артиллерия в прошлом.

Ранее расчет войск беспилотных систем из состава Южного военного округа уничтожил бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Константиновском направлении.

