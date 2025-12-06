Реклама

Культура
15:42, 6 декабря 2025Культура

Покупательница квартиры Долиной отреагировала на готовность певицы вернуть деньги

RT: Лурье не отзовет жалобу из суда, несмотря на желание Долиной вернуть деньги
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Василий Кузьмиченок / РИА Новости

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье не будет отзывать жалобу из Верховного суда, несмотря на желание артистки вернуть деньги. Реакцию женщины озвучила ее адвокат Светлана Свириденко в беседе с RT.

По словам собеседницы издания, позиция ее клиентки не изменилась: она настаивает, что должна владеть квартирой. «Чтобы на нее все было оформлено, как и положено. Мы настаиваем на том, что сделка была действительной», — подчеркнула Свириденко.

Адвокат добавила, что Долина не связывалась с Лурье. Стороне певицы предложили организовать встречу еще на первом предварительном заседании, однако защита артистки отказалась.

Ранее Долина предложила заключить мировое соглашение покупательнице ее квартиры в Москве. Его суть заключается в поэтапном возврате денег. О готовности передать Лурье 112 миллионов рублей Долина также заявила в эфире Первого канала, однако сроки не уточнила, подчеркнув, что сейчас у нее таких денег нет.

