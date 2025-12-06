Покупательница квартиры Долиной отреагировала на готовность певицы вернуть деньги

RT: Лурье не отзовет жалобу из суда, несмотря на желание Долиной вернуть деньги

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье не будет отзывать жалобу из Верховного суда, несмотря на желание артистки вернуть деньги. Реакцию женщины озвучила ее адвокат Светлана Свириденко в беседе с RT.

По словам собеседницы издания, позиция ее клиентки не изменилась: она настаивает, что должна владеть квартирой. «Чтобы на нее все было оформлено, как и положено. Мы настаиваем на том, что сделка была действительной», — подчеркнула Свириденко.

Адвокат добавила, что Долина не связывалась с Лурье. Стороне певицы предложили организовать встречу еще на первом предварительном заседании, однако защита артистки отказалась.

Ранее Долина предложила заключить мировое соглашение покупательнице ее квартиры в Москве. Его суть заключается в поэтапном возврате денег. О готовности передать Лурье 112 миллионов рублей Долина также заявила в эфире Первого канала, однако сроки не уточнила, подчеркнув, что сейчас у нее таких денег нет.