Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:57, 6 декабря 2025Ценности

Протестующие повредили заварным кремом витрину с британской короной

The Independent: Протестующие повредили кремом витрину с британской короной
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Протестующие повредили заварным кремом витрину с британской короной в лондонском Тауэре, за что позже были арестованы. Об этом сообщает газета The Independent.

«Хранилище, известное как "Дом драгоценностей", где выставлены артефакты, было временно закрыто для публики, пока полиция расследовала возможное нападение. Ответственность за протест взяла на себя группа Take Back Power, которая заявляет, что выступает за повышение налогов для богатых», — отмечается в материале издания.

Уточняется, что активисты скандировали лозунги «Вернем себе власть», «Демократия рухнула», а другой прокричал «Британия сломана. Мы пришли сюда, в сокровищницу нации, чтобы вернуть себе власть!». Испортить витрину они пытались заварным кремом с яблочным крамблом.

7 ноября пропалестинские активисты пытались захватить студию немецкого телеканала ZDF-Happelstadt в Берлине. По имеющейся информации, руководство телеканала изначально предложило демонстрантам провести встречу, но это предложение было отклонено.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Чем дальше, тем все мрачнее». Россия нанесла массированный ракетный удар по энергообъектам Украины. Что стало основной целью?

    МИД России выступили с предупреждением на фоне угрозы конфискации активов

    Путин подтвердил союз с одной страной

    Протестующие повредили заварным кремом витрину с британской короной

    В курортном регионе России произошло землетрясение

    В США резко высказались о требованиях Европы по Украине

    Раскрыт алгоритм «перепрошивки» мозга

    Турция передала России и Украине опасения по одному вопросу

    В США указали на «оторванность от реальности» главкома ВСУ

    Россиянам раскрыли истинную опасность микроинсульта и микроинфаркта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok