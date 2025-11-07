Пропалестинские активисты попытались захватить студию телеканала

Пропалестинские активисты попытались захватить студию немецкого телеканала ZDF-Happelstadt в Берлине. Об этом сообщает журнал Focus.
«В настоящее время в отношении протестующих ведется расследование по факту незаконного проникновения на чужую территорию», — пишет издание.
По имеющейся информации, руководство телеканала изначально предложило демонстранатам провести встречу, но это предложение было отклонено.
В сентябре пропалестинские левые активисты заблокировали оборонный завод Eurolinks во французском Марселе.