15:16, 7 ноября 2025

Пропалестинские активисты попытались захватить студию телеканала

Focus: Пропалестинские активисты попытались захватить студию ZDF в Берлине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: FOL / focus.de

Пропалестинские активисты попытались захватить студию немецкого телеканала ZDF-Happelstadt в Берлине. Об этом сообщает журнал Focus.

«В настоящее время в отношении протестующих ведется расследование по факту незаконного проникновения на чужую территорию», — пишет издание.

По имеющейся информации, руководство телеканала изначально предложило демонстранатам провести встречу, но это предложение было отклонено.

В сентябре пропалестинские левые активисты заблокировали оборонный завод Eurolinks во французском Марселе.

