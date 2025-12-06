Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:17, 6 декабря 2025Россия

Стало известно о контроле США над антикоррупционными органами Украины

Журналист Пучков заявил о контроле США над антикоррупционными органами Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российский журналист, продюсер и блогер Дмитрий Пучков заявил о полном контроле Вашингтона над якобы антикоррупционными органами Украины, передает RT.

По его словам, операция «Мидас» является рычагом воздействия на украинского лидера Владимира Зеленского, «крах которого предрешен».

«Вот НАБУ и... САП... это обе службы, созданные США, работающие под контролем американцев», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что команда Зеленского в последние четыре года активно саботировала независимый антикоррупционный надзор в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о мрачной реальности ВСУ из-за потери Красноармейска

    Раскрыты темы переговоров на встрече Зеленского с Уиткоффом

    В Харьковской области ликвидировали боевика националистического подразделения ВСУ

    Стали известны подробности ликвидации экс-режиссера шоу «Орел и решка»

    В Подмосковье на трассе взорвалась «Газель»

    Россияне атаковали звезду «Человека-паука» из-за Долиной

    Стало известно о контроле США над антикоррупционными органами Украины

    Аналитики из США попались на правке карты конфликта на Украине ради выигрыша на ставках

    В Раде допустили введение запрета на выезд еще одной категории мужчин

    Доходы Долиной от новогодних корпоративов посчитали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok