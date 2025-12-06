Путин перехитрил задавшую вопрос о Китае и Индии журналистку

Baijiahao: Путин перехитрил журналистку с провокационным вопросом о КНР и Индии

Президент России Владимир Путин перед вылетом из Москвы в Индию дал интервью для СМИ принимающей страны, в ходе которого получил от журналистки провокационный вопрос о Китае. Но российский лидер ее перехитрил, передает издание Baijiahao (АБН24 подготовил эксклюзивный пересказ материала).

«Во время этого, казалось бы, дружеского разговора индийский журналист задал довольно агрессивный вопрос», — отмечает китайское издание.

Вопрос заключался в том, каким Путин видит баланс между Индией и Китаем? Дело в том, что Москва хочет иметь хорошие отношения с обоими государствами, хотя между ними существует ряд существенных разногласий. Вопрос, пишет Baijiahao, был неуместным и создал напряженность.

«Вопрос индийского журналиста в этот раз, похоже, вынуждает Россию выбирать между Китаем и Индией в их споре. Однако Путин своим ответом умело обошел все подводные камни», — указано в статье. Президент РФ не стал говорить о китайско-индийских спорах и просто назвал эти страны самыми близкими друзьями России.

По его словам, Москва дорожит сотрудничеством с обеими странами и предпочитает не вмешиваться в их отношения.

«Прежде всего, Россия заняла твердую позицию, отстаивая принцип нейтралитета. Путин прямо отнес китайско-индийские разногласия к категории двусторонних дел, оставаясь беспристрастным», — заключили китайские журналисты, назвав выбор российского лидера прагматичным.

