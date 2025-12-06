В Индии оскорбились поведением Запада из-за визита Путина

Spiegel: Германия, Франция и Британия оскорбили Индию из-за визита Путина

Попытки европейских дипломатов вмешаться во внутренние дела Индии из-за визита президента России Владимира Путина были восприняты Нью-Дели как оскорбительные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Spiegel.

Отмечается, что незадолго до визита российского лидера в Индию послы ФРГ, Франции и Великобритании написали статью для индийской ежедневной газеты, в которой назвали конфликт на Украине жестоким нарушением международного права. «Они не упомянули Индию, которая никогда не осуждала политику Путина, но индийцы были удивлены, если не сказать, оскорблены этим вмешательством», — говорится в статье.

По данным издания, власти Индии не позволят ничему «омрачить свою радость по поводу первого визита лидера России с 2022 года».

Владимир Путин завершил свой визит в Индию 5 декабря. В Нью-Дели он провел ряд переговоров, подписал двусторонние соглашения, посетил мемориал Махатмы Ганди, принял участие в бизнес-форуме и запустил вещание телеканала RT India.