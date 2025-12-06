Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:47, 6 декабря 2025Мир

В Индии оскорбились поведением Запада из-за визита Путина

Spiegel: Германия, Франция и Британия оскорбили Индию из-за визита Путина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Попытки европейских дипломатов вмешаться во внутренние дела Индии из-за визита президента России Владимира Путина были восприняты Нью-Дели как оскорбительные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Spiegel.

Отмечается, что незадолго до визита российского лидера в Индию послы ФРГ, Франции и Великобритании написали статью для индийской ежедневной газеты, в которой назвали конфликт на Украине жестоким нарушением международного права. «Они не упомянули Индию, которая никогда не осуждала политику Путина, но индийцы были удивлены, если не сказать, оскорблены этим вмешательством», — говорится в статье.

По данным издания, власти Индии не позволят ничему «омрачить свою радость по поводу первого визита лидера России с 2022 года».

Владимир Путин завершил свой визит в Индию 5 декабря. В Нью-Дели он провел ряд переговоров, подписал двусторонние соглашения, посетил мемориал Махатмы Ганди, принял участие в бизнес-форуме и запустил вещание телеканала RT India.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский беспилотник врезался в многоэтажку в Рязани

    Появились кадры пожара после массированной атаки на Криворожскую ТЭС

    Подполье сообщило о поджоге автомобилей украинских военкомов

    Финансист назвал четыре причины рекордного курса рубля

    Россиян призвали отказаться от покупки красной икры с одной добавкой

    Оригинальная елка появилась в Уфе перед Новым годом

    Россиян предупредили об опасной схеме мошенников с новогодними открытками

    Украина изменила движение поездов после удара по жд-узлу Фастова

    В Госдепе США высказались насчет переговоров с Киевом

    Саркофаг на Чернобольской АЭС утратил функции безопасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok