Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:22, 6 декабря 2025Бывший СССР

Путин поздравил с днем рождения лидера постсоветской страны

Путин поздравил президента Киргизиии Жапарова с днем рождения
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения лидера Киргизии Садыра Жапарова. Текст поздравительного послания был опубликован на официальном сайте Кремля.

В своем поздравлении Путин высоко оценил личный вклад Садыра Жапарова в укрепление союзнических и стратегических отношений между Российской Федерацией и Киргизской Республикой.

Российский лидер также тепло вспомнил о своей недавней поездке в Бишкек и выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества между двумя странами.

«Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности», — сказано в сообщении.

Ранее Путин направил поздравление с днем рождения венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро. Министр иностранных дел южноамериканской страны Иван Хиль выразил благодарность лидеру России за демонстрацию солидарности с Венесуэлой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России ответила массированным ракетным ударом на атаки ВСУ по гражданским объектам

    В Нью-Йорке студент поджег спящего пассажира метро

    Раскрыты лайфхаки для выгодной покупки авиабилетов

    Зеленский подтвердил возможную поездку в Лондон на следующей неделе

    Путин провел телефонный разговор с иностранным лидером

    Зеленский рассказал о ежедневных контактах с президентом Финляндии

    Покупательница квартиры Долиной отреагировала на готовность певицы вернуть деньги

    Американец с русскими корнями установил мировой рекорд и выиграл финал Гран-при

    Расправившимся над воевавшим за ДНР добровольцем США запросили сроки

    Толпа жителей Одессы разгромила микроавтобус сотрудников ТЦК и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok