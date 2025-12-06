Путин поздравил с днем рождения лидера постсоветской страны

Путин поздравил президента Киргизиии Жапарова с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения лидера Киргизии Садыра Жапарова. Текст поздравительного послания был опубликован на официальном сайте Кремля.

В своем поздравлении Путин высоко оценил личный вклад Садыра Жапарова в укрепление союзнических и стратегических отношений между Российской Федерацией и Киргизской Республикой.

Российский лидер также тепло вспомнил о своей недавней поездке в Бишкек и выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества между двумя странами.

«Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности», — сказано в сообщении.

Ранее Путин направил поздравление с днем рождения венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро. Министр иностранных дел южноамериканской страны Иван Хиль выразил благодарность лидеру России за демонстрацию солидарности с Венесуэлой.