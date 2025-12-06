Раскрыт состав переговорщиков с Зеленским в Лондоне

The Independent: Зеленский встретится с Макроном, Стармером и Мерцем в Лондоне

В ходе своего предстоящего визита в Лондон президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Об этом пишет газета газета The Independent.

«Премьер-министр [Кир Стармер] воспользуется встречей с господином Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, чтобы продемонстрировать поддержку Украины со стороны Великобритании», — отмечается в материале издания.

Также уточняется, что стороны обсудят перспективы переговоров Украины с США по вопросу предоставления гарантий безопасности Киеву.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что переговоры между украинской и американской делегацией по мирному урегулированию конфликта на Украине, которые прошли 4 и 5 декабря во Флориде, не привели к серьезному прорыву. В то же время в Госдепе США высказались насчет переговоров с Киевом как о конструктивных.