Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:26, 6 декабря 2025Интернет и СМИ

Роскомнадзор прокомментировал возможность разблокировки Roblox

Роскомнадзор: Пока нет никаких оснований для разблокировки игры Roblox
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Роскомнадзор на сегодняшний день не видит никаких оснований для разблокировки популярной американской игры Roblox в России. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Roblox был заблокирован Роскомнадзором 3 декабря текущего года. Причиной стало обилие материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, а также пропагандой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

После чего, глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ), член Общественной палаты России Екатерина Мизулина отреагировала на жалобы россиян по поводу блокировки и пообещала направить их аргументированные обращения в профильное ведомство.

Ранее в России был заблокирован сервис Snapchat, работу которого в стране ограничивали еще с 10 октября. Причиной стали данные правоохранительных органов о том, что сервис использовался с целью организации и осуществления террористической деятельности на территории страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские беспилотники атаковали Рязань. Их целью стал нефтеперерабатывающий завод. Один из дронов врезался в многоэтажный дом

    Роскомнадзор прокомментировал возможность разблокировки Roblox

    Российский военкор рассказал об отношении к мирным переговорам на передовой

    Силовики уличили ВСУ в дезинформации о ситуации в Волчанске

    Минобороны отчиталось о работе ПВО за ночь

    Армия России разгромила украинский погранотряд под Сумами

    В США высказались о невозможности одолеть Россию

    Россиян призвали отказаться от популярной опасной традиции на Новый год

    Водителей России предупредили о появлении новых дорожных знаков

    Опубликованы кадры работы тяжелой огнеметной системы «Солнцепек»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok