Роскомнадзор прокомментировал возможность разблокировки Roblox

Роскомнадзор: Пока нет никаких оснований для разблокировки игры Roblox

Роскомнадзор на сегодняшний день не видит никаких оснований для разблокировки популярной американской игры Roblox в России. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Roblox был заблокирован Роскомнадзором 3 декабря текущего года. Причиной стало обилие материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, а также пропагандой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

После чего, глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ), член Общественной палаты России Екатерина Мизулина отреагировала на жалобы россиян по поводу блокировки и пообещала направить их аргументированные обращения в профильное ведомство.

Ранее в России был заблокирован сервис Snapchat, работу которого в стране ограничивали еще с 10 октября. Причиной стали данные правоохранительных органов о том, что сервис использовался с целью организации и осуществления террористической деятельности на территории страны.