Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:00, 6 декабря 2025Экономика

Россиян предупредили о росте цен на крепкий алкоголь

«Ъ»: Минимальные цены на водку, бренди и коньяк вырастут в 2026 году
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, бренди и коньяк с января 2026 года вырастут. О подорожании крепкого алкоголя предупредил «Коммерсант» («Ъ») со ссылкой на источники.

В частности, минимальная цена бутылки водки объемом 0,5 литра вырастет на 17,1 процента и составит 409 рублей. В свою очередь МРЦ на бренди может вырасти на 28 процентов (до 605 рублей). Также на 16 процентов (до 755 рублей) подорожают коньяк и виски, выдержка которых составляет не менее трех лет.

Собеседники «Ъ» отметили, что данные МРЦ являются примерными и могут измениться. Точные значения станут известны к концу декабря.

Ранее сообщалось, что стоимость набора конфет «Спасская Башня» в 2025 году увеличилась на 50 рублей в сравнении с прошлогодним показателем и достигла отметки в 1350 рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский беспилотник врезался в многоэтажку в Рязани

    В нескольких районах Рязани упали обломки сбитых дронов ВСУ

    Россиянам посоветовали отказаться от face ID

    Поддубный емко охарактеризовал российские войска беспилотных систем

    В Казахстане высказались о рисках остановки экспорта нефти после атаки дронов ВСУ на КТК

    Россиян предупредили о росте цен на крепкий алкоголь

    В Италии заявили о провале мобилизации молодежи на Украине

    Названы три варианта спасения из долговой ямы при потере работы

    Стало известно о подготовке украинских военных к боевым действиям без помощи США

    Россиянам назвали способ перевода денег без блокировки счета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok