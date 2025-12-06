Россиян предупредили о росте цен на крепкий алкоголь

«Ъ»: Минимальные цены на водку, бренди и коньяк вырастут в 2026 году

Минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, бренди и коньяк с января 2026 года вырастут. О подорожании крепкого алкоголя предупредил «Коммерсант» («Ъ») со ссылкой на источники.

В частности, минимальная цена бутылки водки объемом 0,5 литра вырастет на 17,1 процента и составит 409 рублей. В свою очередь МРЦ на бренди может вырасти на 28 процентов (до 605 рублей). Также на 16 процентов (до 755 рублей) подорожают коньяк и виски, выдержка которых составляет не менее трех лет.

Собеседники «Ъ» отметили, что данные МРЦ являются примерными и могут измениться. Точные значения станут известны к концу декабря.

Ранее сообщалось, что стоимость набора конфет «Спасская Башня» в 2025 году увеличилась на 50 рублей в сравнении с прошлогодним показателем и достигла отметки в 1350 рублей.