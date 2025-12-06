Реклама

23:27, 6 декабря 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасности новогодних открыток в мессенджерах

Эксперт Бедеров: Электронная открытка к Новому году может оказаться фишинговой
Марина Совина
Фото: Pixabay

Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров в беседе RT предупредил, что электронная открытка к Новому году, отправленная через мессенджер, может оказаться фишинговой. По его словам, в преддверии праздников люди теряют бдительность, чем могут воспользоваться аферисты.

Эксперт отметил, что при открытии подобного файла пользователь рискует предоставить злоумышленникам доступ к банковским приложениям, личной информации и паролям, что грозит потерей денег.

Замдиректора центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков раскрыл способ распознать мошеннические электронные открытки. Он посоветовал проверить отправителя, в том числе адрес электронной почты, номер телефона или аккаунт.

«Если открытка пришла от малознакомого человека или давнего контакта, с которым почти не общаетесь, то лучше не открывать. Если письмо пришло с неизвестного адреса — такую открытку тоже лучше не открывать», — дал совет специалист.

Ранее россиян предупредили, что мошенники начали рассылать от лица якобы знакомых сообщения с подписью «смотрю на фото, вспоминаю тебя», в которых размещена ссылка на ложное фото, ведущая к вредоносному файлу.

